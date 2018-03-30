В Челябинске в роддоме умерла пресс-секретарь администрации Златоуста

В челябинском роддоме после кесарева сечения скончалась пресс-секретарь администрации Златоуста Наталья Алексюк.

"Сегодняшний день начался с трагичной новости. Не стало нашей коллеги, начальника отдела по взаимодействию со СМИ администрации ЗГО Натальи Алексюк. Я проработал с Натальей много лет, еще с того времени, когда был председателем Собрания депутатов. Знал ее как Профессионала с большой буквы, человека компетентного и ответственного, жизнерадостного и активного... Вместе с Собранием депутатов, мэрией Златоуста приношу свои соболезнования родным и близким". – написал глава города Вячеслав Жилин.

Трагический случай будет разбираться на областном штабе по материнской смертности.

Известно, что с ребенком все в порядке.

Прощание с Натальей Алексюк состоится 1 апреля.