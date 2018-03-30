Кража ростовой колбасы, зубной протез преступника. Югорский главк рассказал о самых смешных преступлениях

в этот день
30.03.18
11:23
В Екб.13:23
Медведева могут отправить в Совет Федерации
В Волоколамске - стихийный митинг. В городе будет поэтапно введён режим ЧС
СК: Три человека из 67 пропавших в кемеровском ТЦ найдены живыми
Главное
Абызов обещает дальнейшее освобождение бизнеса от налоговых проверок

Тема дня
Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это стало попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент от нее отказался.
30.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Выборы в гордуму Тюмени начинаются с пробуксовки, интриг и компроматов    До 2013 года тюменская гордума была тихим, почти техническим инструментом. После изменений в законодательстве половину мандатов стали формировать по партийным спискам, и оппозиция сумела провести в муниципальный парламент 7 депутатов. Почти пять лет представительный орган Тюмени жил бурной политической жизнью. И вот правила игры снова меняются. Какое же будет у нового думского состава лицо, попытался понять корреспондент Накануне.RU.
30.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Шевченко показал видео с безусым Грудининым
"У детей не было шансов. И у нас не будет": спасатель МЧС о трагедии в Кемерово
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 577

Кража ростовой колбасы, зубной протез преступника. Югорский главк рассказал о самых смешных преступлениях
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2004) | Фото

В преддверии международного Дня смеха пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре собрала подборку самых курьезных преступлений, раскрытых сотрудниками югорской полиции, и невезучих злоумышленников, передает корреспондент Накануне.RU.

Одно из таких преступлений произошло в Урае, в полицию поступило сообщение о краже ростовой куклы колбасы из магазина мясных продуктов. Полицейские установили, что кражу совершил мужчина, который прихватил костюм, покупая билет на поезд. Правонарушитель подарил костюм своему трехлетнему ребенку. Украденное имущество пришлось вернуть.

ростовая кукла колбасы(2018)|Фото: 86.мвд.рф

В Нягани молодые люди решили угнать автомобиль "Ока". Пришли ночью, очистили малолитражку от снега и безуспешно пытались завести. Угонщики толкали авто полкилометра, но потом сдались и бросили авто. О том что, в "оке" отсутствовал аккумулятор, парни узнали от сотрудников полиции, чему были крайне удивлены.

Ошибка 32-летнего воришки из Сургутского района может стоить ему пяти лет лишения свободы. При похищении мотокультиватора, бензопилы и ящика с инструментами, в дачном домике, на полу он оставил зубной протез. Служебно-розыскная собака взяла след и через несколько метров привела полицейских к справке об освобождении из мест лишения свободы, которую вор-неудачник также потерял, убегая с места происшествия. При предъявлении улик злоумышленник признался в преступлении.

улика, зубной протез(2018)|Фото: 86.мвд.рф

В полицию от жителя Нягани поступило сообщение о краже цветов из подъезда. Совершение "дерзкого" преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина-похититель долго сидит напротив растений и выбирает горшки. Вместе с парой цветков он забрал подушку из детской коляски и банку краски. Полиции мужчина объяснил, что хотел сделать приятное своим родным.

Житель Советского района похитил двери от отечественного автомобиля, для того чтобы отремонтировать свой собственный. Мужчина не нашел детали для своей "Лады", но в одном из дворов авто аналогичной парки. Он отбуксировал легковушку, демонтировал двери, поставил их себе.

В дежурную часть отдела полиции Радужного поступило сообщение от обеспокоенных жильцов. Они сообщали, что в одной из квартир соседи ходят с видеокамерами. Технику они опускают к ним на шнурках и осуществляют съемку из-под плинтуса.

Другие новости по темам: Первое апреля, преступления ХМАО, смешные преступления
30.03.2018 10:14 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
12:14 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Кража ростовой колбасы, зубной протез преступника. Югорский главк рассказал о самых смешных преступлениях
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+