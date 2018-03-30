Кража ростовой колбасы, зубной протез преступника. Югорский главк рассказал о самых смешных преступлениях

В преддверии международного Дня смеха пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре собрала подборку самых курьезных преступлений, раскрытых сотрудниками югорской полиции, и невезучих злоумышленников, передает корреспондент Накануне.RU.

Одно из таких преступлений произошло в Урае, в полицию поступило сообщение о краже ростовой куклы колбасы из магазина мясных продуктов. Полицейские установили, что кражу совершил мужчина, который прихватил костюм, покупая билет на поезд. Правонарушитель подарил костюм своему трехлетнему ребенку. Украденное имущество пришлось вернуть.

В Нягани молодые люди решили угнать автомобиль "Ока". Пришли ночью, очистили малолитражку от снега и безуспешно пытались завести. Угонщики толкали авто полкилометра, но потом сдались и бросили авто. О том что, в "оке" отсутствовал аккумулятор, парни узнали от сотрудников полиции, чему были крайне удивлены.

Ошибка 32-летнего воришки из Сургутского района может стоить ему пяти лет лишения свободы. При похищении мотокультиватора, бензопилы и ящика с инструментами, в дачном домике, на полу он оставил зубной протез. Служебно-розыскная собака взяла след и через несколько метров привела полицейских к справке об освобождении из мест лишения свободы, которую вор-неудачник также потерял, убегая с места происшествия. При предъявлении улик злоумышленник признался в преступлении.

В полицию от жителя Нягани поступило сообщение о краже цветов из подъезда. Совершение "дерзкого" преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина-похититель долго сидит напротив растений и выбирает горшки. Вместе с парой цветков он забрал подушку из детской коляски и банку краски. Полиции мужчина объяснил, что хотел сделать приятное своим родным.

Житель Советского района похитил двери от отечественного автомобиля, для того чтобы отремонтировать свой собственный. Мужчина не нашел детали для своей "Лады", но в одном из дворов авто аналогичной парки. Он отбуксировал легковушку, демонтировал двери, поставил их себе.

В дежурную часть отдела полиции Радужного поступило сообщение от обеспокоенных жильцов. Они сообщали, что в одной из квартир соседи ходят с видеокамерами. Технику они опускают к ним на шнурках и осуществляют съемку из-под плинтуса.