Задержана начальник инспекции госстройнадзора Кемеровской области

В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ.

Отмечается, что Комкова задержана.

По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра.

"Комкова задержана по подозрению в совершении данного преступления. Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей", - добавили в СК.

Ранее стало известно, что в администрации города проходят следственные действия по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

О том, что следователи начали допрашивать чиновников по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в четверг сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как уже сообщалось, по уголовному делу о гибели людей при пожаре в кемеровском торговом центре задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова.

Сегодня Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение, и следствие выступит с ходатайством об их аресте.

Ранее по ходатайству следствия были арестованы генеральный директор компании-собственника Надежда Судденок, технический директор ТЦ Георгий Соболев, инженер-конструктор противопожарной системы Игорь Полозиненко, ее монтажник Александр Никитин, а также охранник Сергей Антюшин, отключивший систему оповещения после начала пожара.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

В СК уточнили, что следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга, ими начаты соответствующие исследования.