Законопослушный бизнес могут освободить от плановых проверок

В ходе совещания, которое сегодня проводит в Екатеринбурге Генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступил министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, передает корреспондент Накануне.RU.

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По его словам, новые принципы контрольно-надзорной деятельности зафиксированы в проекте федерального закона "О государственном и муниципальном контроле и надзоре", разработанном в формате Открытого правительства по поручению Президента РФ и принятом Госдумой в первом чтении в феврале этого года.

Главная задача законопроекта - при снижении административной нагрузки на бизнес обеспечить новый уровень безопасности граждан.

К сожалению, в настоящее время Россия в разы отстает от развитых стран по ряду показателей, связанных с со смертностью и травматизмом на объектах предпринимательства. При этом, как показывает практика, "ковровые" проверки бизнеса не защищают должным образом граждан ни от отравления некачественной едой, ни от аварий с участием общественного транспорта, ни от перебоев в авиаперевозках, ни от контрафактных лекарств, ни от массовых нарушений условий труда.

Поэтому законопроектом предлагается ввести общие подходы к оценке результативности и эффективности контроля. Работа инспекторов будет оцениваться не по числу проведенных проверок и выписанных штрафов, а по динамике снижения смертности, травматизма и экономического ущерба.

Главной же новацией, заложенной в документе, является внедрение в надзорных ведомствах систем управления рисками. Так, предприятия, отнесенные к низкой категории риска и добросовестно соблюдающие законодательство о госконтроле, могут быть освобождены от плановых проверок.