Определены водоохранные зоны Ханты-Мансийска и Нижневартовска

Прокуратура нашла нарушения в работе департамента недропользования и природных ресурсов Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время проверки выяснилось, что должного внимания охране водных объектов и предотвращению паводка и его последствий не уделялось. Не были устанавлены водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны затопления и подтопления. Их границы в Ханты-Мансийске и Нижневартовске не были определены. Учитывая риск паводка, такое поведение недопустимо, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры округа.

Вице-губернатору Югры внесено представление об устранении нарушений. Разработан план-график корректировки границ водоохранных и прибрежных защитных зон, а определение зон затопления, подтопления.