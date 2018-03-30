В Иркутской области обнаружен убитым глава муниципалитета

В Иркутской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин с признаками насильственной смерти, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Дело расследуется по статье "убийство двух лиц".

Инцидент произошел в одном из домов по улице Луговая в селе Онгурён Ольхонского района.

Установлено, что один из погибших - глава администрации Онгурёнского муниципального образования, второй - его родственник, приехавший в гости из другого населенного пункта.

"Следствием отрабатываются несколько версий совершения преступления. С учетом полученных следователями данных, одной из основных версий является произошедший между мужчинами конфликт, в ходе которого один из них убил другого, а затем свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, назначены судебно-медицинские экспертизы.