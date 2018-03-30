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Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это стало попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент от нее отказался.
30.03.2018
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Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Выборы в гордуму Тюмени начинаются с пробуксовки, интриг и компроматов    До 2013 года тюменская гордума была тихим, почти техническим инструментом. После изменений в законодательстве половину мандатов стали формировать по партийным спискам, и оппозиция сумела провести в муниципальный парламент 7 депутатов. Почти пять лет представительный орган Тюмени жил бурной политической жизнью. И вот правила игры снова меняются. Какое же будет у нового думского состава лицо, попытался понять корреспондент Накануне.RU.
30.03.2018
политика ;
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30.03.2018 10:13 Мск (12:13 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
В Иркутской области обнаружен убитым глава муниципалитета
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: ddrgroup.ru

В Иркутской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин с признаками насильственной смерти, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.
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Дело расследуется по статье "убийство двух лиц".

Инцидент произошел в одном из домов по улице Луговая в селе Онгурён Ольхонского района.

Установлено, что один из погибших - глава администрации Онгурёнского муниципального образования, второй - его родственник, приехавший в гости из другого населенного пункта.

"Следствием отрабатываются несколько версий совершения преступления. С учетом полученных следователями данных, одной из основных версий является произошедший между мужчинами конфликт, в ходе которого один из них убил другого, а затем свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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30.03.2018 10:13 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:13 Екб


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В Иркутской области обнаружен убитым глава муниципалитета
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