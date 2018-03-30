Болельщики ЧМ-2018 получат более 1,4 млн бесплатных путеводителей по Москве на шести языках

Болельщики чемпионата мира по футболу-2018 из других городов и стран бесплатно получат путеводители по Москве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной мэрии, всего планируется изготовить 960 тысяч туристических карт и 480 тысяч справочников о городе. Материал изложат на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском. В путеводителях будет содержаться информация о стадионе "Спартак" и Большой спортивной арене "Лужников", расписания матчей, сведения о музеях, театрах, туристических маршрутах, а также контакты экстренных служб. Они расскажут поклонникам футбола, как добраться до площадки фестиваля болельщиков на Воробьевых горах. Также путеводители подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций.

Распространять карты и справочники начнут за несколько дней до старта чемпионата. Их можно будет получить в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах, а также в гостиницах, где разместятся группы болельщиков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В Москве организаторы готовятся принять 12 игр, а также провести церемонии открытия и закрытия турнира.

Как сообщало Накануне.RU, ранее ФИФА назвала арбитров на чемпионат мира-2018. Среди них есть три представителя России.