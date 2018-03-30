Жителям Волоколамска начали выдавать респираторы и маски. О введении режима ЧС пока речи не идет

В подмосковном Волоколамске вступает в силу режим повышенной готовности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС России.

"Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет", - отметили в МЧС.

Жителям города уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты. Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств.

Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них - ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера состоялся стихийный митинг, в ходе которого сотни волоколамцев пришли к зданию городской администрации и потребовали от властей немедленных решений по свалке "Ядрово".

На митинге и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев сообщил жителям о начале процедуры поэтапного введения режима ЧС в Волоколамском районе. Позже состоялось заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Волоколамского района, в ходе которого властями было объявлено решение о поэтапном введении ЧС.