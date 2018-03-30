Генпрокурор в Екатеринбурге призвал бороться с необоснованными проверками бизнеса

Сегодня Генеральный прокурор России Юрий Чайка в Екатеринбурге проводит совещание на тему защиты прав инвесторов в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах, передает корреспондент Накануне.RU.

На мероприятие, организованное по инициативе надзорного ведомства, прибыли руководители федеральных ведомств - глава Минпромторга Максим Орешкин, министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, бизнес-омбудсмен России Борис Титов. В совещании также принимают участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, начальники подразделений генпрокуратуры.

Открывая совещание, Чайка отметил, что в Сибире, на Урале и Дальнем Востоке значительные инвестиции вкладываются в строительство, производство и аграрный сектор. Однако есть ряд проблем, негативно влияющих на дальнейшее развитие инвестиционной деятельности. Например, прокуроры выявляли и выявляют случаи незаконных отказов инвесторам разрешительных документов при строительстве объектов, препятствия деловой инициативе.

"К сожалению, еще не все муниципалитеты обеспокоены информационной поддержкой инвесторов, использованием современных технологий для этих целей, - отметил Чайка. - Мерами реагирования нерадивые чиновники понуждались к размещению на официальных сайтах необходимых сведений о поддержке бизнеса".

Остаются факты проведения необоснованных проверок: в 2017 г. прокурорами предотвращено незаконное вмешательство контролеров в деятельность около 15 тыс. предпринимателей. Пресекались случаи проведения внеплановых мероприятий по анонимным жалобам, не позволяющих удостоверить заявителя.

"На протяжении ряда лет мы добиваемся от прокуроров жесткого реагирования на противоправное вмешательство в работу предприятий, оказание давления на бизнес, проявление коррупции со стороны контролирующих органов", - сказал генпрокурор, заявив, что "определенные подвижки наметились".

Чайка в Екатеринбурге собрал совещание по защите прав инвесторов





В основном к ответственности привлекаются должностные лица государственных контролирующих органов, правоохранительных структур.

"Проблемы с обеспечением прав инвесторов, к сожалению, сохраняются, для их преодоления потребуются консолидированные усилия государственных структур и бизнеса", - констатировал Чайка.