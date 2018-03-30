Социальные пенсии южноуральцев с 1 апреля проиндексируют на 2,9%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОПФР по Челябинской области.

В Челябинской области повышение коснется 88,5 тысяч пенсионеров, включая 79 тысяч получателей социальных пенсий.

Также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

Так, после повышения средний размер социальной пенсии увеличится на 256 рублей и составит 9 тыс. 109 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет на 402 рубля и составит 14 тыс. 297 рублей. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 32 тыс. 758 рублей и 35 тыс. 672 рубля соответственно.