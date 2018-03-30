Тюменские биатлонисты взяли "золото", "серебро" и "бронзу" на Чемпионате России

Тюменские биатлонисты взяли "золото", "серебро" и "бронзу" в Чемпионате России, который стартовал в Ханты-Мансийске, передает корреспондент Накануне.RU.

29 марта в индивидуальной гонке спортсменка Ирина Услугина стала третьей, уступив свердловчанке Тамаре Ворониной и победительнице этих соревнований - спортсменке из Мурманской области Анастасии Егоровой.

В гонке среди мужчин также медали взяли тюменцы. Александр Логинов завоевал "золото", Евгений Гараничев показал второй результат.

31 марта состоятся спринтерские гонки, 1 апреля – гонки преследования, 3 апреля – женская эстафета и мужской масс-старт, 4 апреля – женский масс-старт и мужская эстафета.

Отметим, что церемония открытия Чемпионата России была отменена из-за трагедии в Кемерово.