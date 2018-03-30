В Ставропольском крае опрокинулся пассажирский автобус: водитель уснул за рулем

Пассажирский автобус перевернулся утром в пятницу на Ставрополье. В результате один человек погиб и еще четверо пострадали.

ДТП произошло примерно в 4.30 мск на 337 километре федеральной автодороги Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды, проходящей по территории Минераловодского района.

"Водитель рейсового автобуса "Сетра", двигаясь по маршруту Махачкала - Кисловодск со стороны города Георгиевска в направлении города Зеленокумска, управляя автобусом в состоянии переутомления (со слов водителя), уснул при управлении, в результате чего автобус выехал в левый кювет и опрокинулся", - сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

На месте происшествия от полученных травм погибла 38-летняя жительница Дагестана. С травмами различной степени тяжести в больницу Минераловодского района доставили четверых пассажиров - жителей Дагестана и Карачаево-Черкесии.

Известно, что за рулем находился 24-летний житель Георгиевского района, стаж вождения категории "Д" у которого два года. За это время его неоднократно привлекали к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

Автобус был оборудован ремнями безопасности, в момент ДТП в салоне находились 18 пассажиров. Сейчас на месте работают наряды ДПС.