На Южном Урале уголовное дело владелицы ледового городка, где погиб ребенок, передано в суд

В Сатке в суд передано уголовное дело в отношении владелицы "Новогоднего городка", где смертельно травмировался 11-летний мальчик.

Обвиняемая в период ноября-декабря прошлого года выполняла работы по возведению "Новогоднего городка" в Западном микрорайоне города, не соответствующие требованиям безопасности, что и повлекло смерть ребенка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 21 декабря 2017 года в больницу Сатки с тяжелыми травмами после падения с ледяной горки был доставлен 11-летний мальчик, который впоследствии скончался.

Ребенок упал с недостроенной ледяной горки, после чего на него упал кусок льда.

"На основании проведенной комплексной строительно-технической экспертизы было установлено, что работы по возведению ледового городка и горки были проведены с нарушением строительном норм, в частности не было установлено ограждение недостроенного объекта", - добавили в СК.