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Новости
30.03.2018 09:24 Мск (11:24 Екб)
политика | Центральный ФО
Минфин хочет сохранить в 2018 году норму выплаты дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО
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(2005) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

Министерство финансов России настаивает на выплате госкомпаниями дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО и в 2018 г., заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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"Изменений в дивидендной политике не планируется, Минфин считает ее приемлемой. В бюджет на 2018 г. заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб. Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год. Исходим из того, что это справедливая оценка для всех компаний", - приводят слова чиновника "Ведомости".

С 2016 г. правительство ежегодно принимает решение, обязывающее государственные компании направлять на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли, однако не все компании выполняют норму. Как сообщало Накануне.RU в Госдуме предложили закрепить обязательство отчислять половину прибыли на дивиденды федеральным законом.

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30.03.2018 09:24 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:24 Екб


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Минфин хочет сохранить в 2018 году норму выплаты дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО
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