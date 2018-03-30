Россельхознадзор временно ограничил ввоз всей растительной продукции из Абхазии

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам мониторинга распространения на территории Абхазии карантинного для стран - членов Евразийского экономического союза объекта - коричнево-мраморного клопа, проведенного в период с 24 по 25 марта 2018 года в Республике Абхазия с сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту", - отметили в Россельхознадзоре.

Ограничения введены со 2 апреля в целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории России и сохранения экспортного потенциала страны.

По расчетам РБК на основе данных ФТС, в 2017 году Абхазия поставила в Россию около 10,2 тыс. т растительной продукции на $4,3 млн. Самые большие объемы поставок пришлись на долю цитрусовых (7,9 тыс. т на $2,3 млн), а также томаты и огурцы.