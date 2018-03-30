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Новости
30.03.2018 09:26 Мск (11:26 Екб)
экономика | В России | В бывшем СССР
Россельхознадзор временно ограничил ввоз всей растительной продукции из Абхазии
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(2004) |

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
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Ограничения введены со 2 апреля в целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории России и сохранения экспортного потенциала страны.

По расчетам РБК на основе данных ФТС, в 2017 году Абхазия поставила в Россию около 10,2 тыс. т растительной продукции на $4,3 млн. Самые большие объемы поставок пришлись на долю цитрусовых (7,9 тыс. т на $2,3 млн), а также томаты и огурцы.

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30.03.2018 09:26 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:26 Екб


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Россельхознадзор временно ограничил ввоз всей растительной продукции из Абхазии
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