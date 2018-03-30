За истекшие сутки населенный пункт Дума в Сирии покинули более 1 тыс. мирных жителей

За истекшие сутки район населенного пункта Дума в Сирии через "гуманитарный коридор" покинули 1 тыс. 49 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

"Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. За истекшие сутки через этот коридор вышло 1 049 мирных жителей", - говорится в сообщении.

Всего с 28 февраля через коридор сирийскую Думу покинуло 28 тыс. 495 человек. А с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты было выведено 136 тыс. 191 человек.