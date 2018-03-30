В Москве на совещании под председательством Антона Кобякова обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

В Москве под председательством советника Президента РФ Антона Кобякова состоялось межведомственное совещание по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. В мероприятии принял участие губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В оставшиеся два года необходимо приложить усилия и проделать внушительную подготовительную работу, с тем, чтобы обеспечить председательство Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году", – отметил Антон Кобяков.

По словам советника Президента, проведение саммитов придаст мощный импульс развитию города и региона в целом. В частности, будут усовершенствованы конгрессно-выставочная, гостиничная, аэропортовая, дорожная инфраструктура, применены передовые экологические решения и т. д.

Борис Дубровский заверил участников совещания, что южноуральская столица будет готова к проведению саммитов в срок. "Вся инфраструктура будет готова к ноябрю 2019 года", - подчеркнул он. .

Напомним, в рамках подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС будут построены общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и современные транспортные развязки. Город украсит новая благоустроенная набережная на реке Миасс. Будет закрыта и рекультивирована свалка, модернизирован аэропорт и отремонтировано здание цирка.