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образование  |  комментариев: 2
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Новости
30.03.2018 09:15 Мск (11:15 Екб)
общество | Челябинская область
В Москве на совещании под председательством Антона Кобякова обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
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конкурс, ШОС, Челябинск, конгресс-центр, (2016) | Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Москве под председательством советника Президента РФ Антона Кобякова состоялось межведомственное совещание по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. В мероприятии принял участие губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"В оставшиеся два года необходимо приложить усилия и проделать внушительную подготовительную работу, с тем, чтобы обеспечить председательство Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году", – отметил Антон Кобяков.

По словам советника Президента, проведение саммитов придаст мощный импульс развитию города и региона в целом. В частности, будут усовершенствованы конгрессно-выставочная, гостиничная, аэропортовая, дорожная инфраструктура, применены передовые экологические решения и т. д.

Борис Дубровский заверил участников совещания, что южноуральская столица будет готова к проведению саммитов в срок. "Вся инфраструктура будет готова к ноябрю 2019 года", - подчеркнул он. .

Напомним, в рамках подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС будут построены общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и современные транспортные развязки. Город украсит новая благоустроенная набережная на реке Миасс. Будет закрыта и рекультивирована свалка, модернизирован аэропорт и отремонтировано здание цирка.

проект, конгресс-холл, Челябинск, ШОС.(2018)|Фото: http://archchel2020.ica74.com

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30.03.2018 09:15 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:15 Екб


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В Москве на совещании под председательством Антона Кобякова обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
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