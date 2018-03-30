Трамп заявил, что США скоро могут уйти из Сирии

Президент США Дональд Трамп, выступая в Ричфилде (штат Огайо), заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

"Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом", - сказал он.

Как сообщает ТАСС, Трамп пообещал, что группировка полностью утратит всю занятую ей территорию.

"Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть", - резюмировал президент США.

Напомним, недавно Дональд Трамп объявил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. На этом посту его сменит бывший американский постпред при ООН Джон Болтон.