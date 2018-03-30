Дома и машины. Судебные приставы Зауралья сообщили о продаже арестованного имущества

Служба судебных приставов Зауралья сообщает о проведении очередных торгов по продаже арестованного имущества, которые пройдут 3, 19 и 24 апреля.

На торги выставлено недвижимое имущество: земельные участки в Целинном и Кетовском районах, квартиры и благоустроенные дома в Кургане, Шадринском и Мишкинском районах, здание зерносклада, гараж, сообщили Накануне.RU в УФССП России по Курганской области.

Также приобрести можно будет грузовые и легковые автомобили импортного и отечественного производства.

Более подробно познакомиться с предложенными лотами можно на сайте Управления Росимущества по Челябинской и Курганской областям, а также на сайте torgi.gov.ru. Здесь же можно найти и заполнить форму заявки для участия в торгах.

Для участия в торгах гражданам необходимо предоставить копию паспорта претендента и представителя, оформленную надлежащим образом доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента; платежное поручение с отметкой банка об исполнении и внесении задатка.

О наличии реализуемого имущества можно узнать по телефону в Кургане: 8(3522)55-85-22.