Трое кунгуряков сожгли земляка вместе с палаткой

Трое жителей Кунгурского района наказаны за то, что пытались ограбить земляка, а когда тот отказался отдать им деньги, сожгли его вместе с палаткой, передает корреспондент Накануне.RU.

Преступление они совершили в конце июля 2017 г. в окрестностях села Бым. Пьяные пермяки напали на 76-летнего жителя Перми, отдыхавшего в своей туристической палатке. Налетчики избили пенсионера. Один из них облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Через несколько дней пострадавший умер в больнице.

34-летний кунгуряк получил 17 лет колонии особого режима, его подельник – девять лет колонии особого режима, третий соучастник – семь лет колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.