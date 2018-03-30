Мэрия Кемерово отказалась комментировать сообщения о возможных следственных действиях

В администрации Кемерова не стали комментировать информацию о том, что в здании мэрии идут следственные действия по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Все следственные действия по данному делу комментирует Следственный комитет", - сказала журналистам начальник пресс-службы администрации города Екатерина Дубкова.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что в самом здании администрации никаких обысков нет. Возможно, следствие работает в управлении архитектуры или архивах, добавил он.

Ранее корреспондент телеканала "Россия-24" сообщил, что по его данным, в администрации города проходят следственные действия.

О том, что следователи начали допрашивать чиновников по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в четверг сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По уголовному делу о гибели людей при пожаре в кемеровском торговом центре задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова.

Ранее по ходатайству следствия были арестованы генеральный директор компании-собственника Надежда Судденок, технический директор ТЦ Георгий Соболев, инженер-конструктор противопожарной системы Игорь Полозиненко, ее монтажник Александр Никитин, а также охранник Сергей Антюшин, отключивший систему оповещения после начала пожара.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.