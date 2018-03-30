В Зауралье водитель "Приоры" нарушил правила и слетел в кювет: пострадала пассажирка

В Лебяжьевском районе Зауралья в условиях мокрого снега перевернулся автомобиль.

Авария произошла 29 марта в 11.15 на 29 км автодороги "Лебяжье - Лопатки", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

42-летний местный житель на "Приоре" ехал со скоростью, не соответствующей конкретным условиям движения - он не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.

"В результате происшествия пассажир автомобиля - 80-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу. В ходе выяснения обстоятельств ДТП сотрудниками полиции установлено, что женщина находилась на заднем сидении автомобиля и во время движения не была пристегнута ремнем безопасности", - добавили в ГИБДД.

Водитель в аварии не пострадал.