Правительство Челябинской области одобрило отчет об исполнении бюджета за 2017 год

Правительство Челябинской области одобрило отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Министр финансов региона Андрей Пшеницын сообщил, что доходы областного бюджета в 2017 году составили 144,2 млрд рублей. Более чем на 80% это собственные – налоговые и неналоговые поступления. Сверх запланированного получено 17,1 млрд рублей собственных доходов.

Дефицит областного бюджета, изначально спланированный на 2017 год в сумме 10 млрд рублей, по итогам года был ликвидирован. Бюджет исполнен с профицитом в 7 млрд рублей.

Андрей Пшеницын подчеркнул, что это позволило полностью погасить коммерческие займы в сумме 4,9 млрд рублей, а также создать задел для стабильного финансирования расходов в начале 2018 года. В результате государственный долг региона в течение 2017 года сокращен на 45% – с 28,5 млрд до 15,6 млрд руб. "И это самые высокие темпы снижения в стране", - подчеркнул он.

На социальную сферу было потрачено 73% бюджета. Это 100,5 млрд рублей. Расходы экономического характера в 2017 году были в сумме 23,9 млрд рублей. Деньги были потрачены на финансирование дорожного хозяйства (почти 12 млрд рублей), на жилищно-коммунальную сферу (4,8 млрд рублей), объем средств на поддержку сельского хозяйства составил 4 млрд рублей.

Регион получил 25,8 млрд рублей федеральных средств.