Торговый представитель России в США попал в список высылаемых дипломатов

Торговый представитель России в США Александр Стадник попал в список высылаемых с американской территории российских дипломатов.

По словам Стадника, он узнал об этом, находясь в российской столице на состоявшейся 29 марта коллегии Минэкономразвития. Торгпред подчеркнул, что решение США о признании его персоной нон грата не стало сюрпризом.

"Это крайне провокационный шаг американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между нашими странами", - приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее стало известно, что в ответ на действия США по отношению к РФ в связи с "делом Скрипаля", российская сторона отзывает согласие на работу генконсульства в Санкт-Петербурге и высылает 60 американских дипломатов.

26 марта США, Канада и европейские страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.