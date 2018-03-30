ФИФА назвала арбитров на чемпионат мира-2018: среди них три представителя России

Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) определил 36 главных арбитров и 63 ассистента, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира-2018 в России.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, арбитры представляют 46 различных стран. В их числе есть и три представителя России – это Сергей Карасев (главный судья), Антон Аверьянов и Тихон Калугин (оба – ассистенты).

Полный список главных арбитров и ассистентов можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.

Напомним, бригада российского арбитра Карасева, кроме внутреннего чемпионата, работает и на матчах еврокубков. В прошлом сезоне они судили полуфинал Лиги Европы "Сельта" – "Манчестер Юнайтед".