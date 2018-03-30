В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для резкого роста цен на бензин

ФАС России направила предостережение в адрес председателя правления Совета по товарным рынкам Ильи Мороза о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, передает корреспондент Накануне.RU. Речь идет о заявлении совета о возможном росте цен на бензин из-за из-за сокращения поставок топлива на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний.

Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин заявил, что такие высказывания в СМИ могут провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них.

В свою очередь глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что дефицита топлива нет и ведомство не видит причин для резкого роста цен на бензин.

Добавим, что по данным Росстата цены на бензин в России не менялись с конца февраля 2018 г. На 26 февраля литр АИ-92 стоит 38,06 руб., АИ-95 - 41,04 руб., АИ-98 - 46,38 руб. Цена литра дизеля - 40,98 руб. На 19 марта цены практически не изменились, а по некоторым позициям даже снизились: 92-й и 98-й подешевели на 1 коп., литр дизельного топлива - на 2 коп.