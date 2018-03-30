Меньше чем за месяц в Тюменской области проверят более 200 торговых центров

В Тюменской области до 20 апреля проверят более 200 торговых центров. Об этом губернатору Владимиру Якушеву доложил начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин. Одновременно будут проверены учреждения культуры и спорта, детские досуговые организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В среду сотрудники прокуратуры Тюменской области и регионального ГУ МЧС осмотрели пути эвакуации, наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава) и другие аспекты обеспечения пожарной безопасности ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Залы кинотеатра обследовали на наличие материалов, способных при горении выделять угарный газ. Сегодня, 29 марта, состоялась проверка еще двух крупных торгово-развлекательных центров.

Надзорные органы особое внимание обращают на исправность систем пожарной сигнализации и дымоудаления, работу системы оповещения людей в случае пожара, состояние эвакуационных путей и выходов, знание персоналом действий в случае возникновения пожара.

"При выявлении нарушений необходимо их реально и в кратчайшие сроки устранить. Никто не вправе подвергать риску жизни людей", - подчеркнул губернатор.

Внеплановые проверки пожарной безопасности в ТЦ стартовали с 28 марта. Их инициировала Генеральная прокуратура после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Отметим, что аналогичное поручение 26 марта дал губернатор Владимир Якушев.