В Кургане мужчина расправился с женой и отправил фото мертвого тела своей теще

В Кургане осудили 47-летнего местного жителя, которого признали виновным в убийстве собственной жены.

Ночью 18 сентября прошлого года мужчина распивал спиртное - после чего, взяв на кухне нож, он зашел в комнату где спала его супруга и один раз ударил ей в грудь, от полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После совершенного убийства он сфотографировал тело женщины на сотовый телефон и отправил фотографию своей теще.

"Продолжив распивать спиртное, обвиняемый нанес и себе несколько ударов ножом в область грудной клетки, решив уйти из жизни. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники реанимационной бригады оказали ему квалифицированную медицинскую помощь, после чего мужчина был госпитализирован", - добавили в СК.

Мужчине дали 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.