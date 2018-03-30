Сбербанк готов заплатить 8,25 млн за исследование образа Германа Грефа

Сбербанк объявил конкурс на анализ политических и социально-экономических событий, а также исследование образа президента Сбербанка Германа Грефа в информационном пространстве. Информация размещена на сайте госзакупок, начальная цена контракта всего 8,25 млн руб.

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Банку нужны периодические информационно-аналитические материалы, освещающие тенденции в политической, социально-экономической и общественной сфере в России и мире "применительно к интересам группы Сбербанк", указано в госзакупке.

В частности, раз в две недели поставщик должен предоставлять обзор влияющих на политические процессы ключевых событий в макроэкономической и корпоративной сферах, в том числе в крупнейших компаниях вроде "Газпрома", "Роснефти" и "Ростеха".

Также раз в две недели банк хочет получать аналитические записки об образе его президента в СМИ и соцсетях, включающие анализ репутационных рисков, а также анализ и прогнозирование информационного поля вокруг Грефа и других руководителей крупных российских банков. Кроме того, раз в квартал политологи должны анализировать динамику настроений российского общества, в том числе связанных с социально-экономическими и политическими рисками. Аналитические материалы должны содержать рекомендации по позиционированию Сбербанка и его руководства.

Среди участников конкурса Центр политических технологий (предложил 8 млн руб.), компании КРОС (6,2 млн) и "М 13" (4 млн).

акупка услуг для подготовки информационно-аналитических материалов является стандартной практикой в работе аналитических подразделений Сбербанка, сообщил "Ведомостям" его представитель. По его словам, подразделения банка проводят всесторонний анализ информации в самых разнообразных сферах жизнедеятельности для обеспечения оптимального выбора бизнес-стратегий