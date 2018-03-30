На Среднем Урале обесточат завод за долг в 33 миллиона

В Свердловской области обесточат Баранчинский электромеханический завод (БЭМЗ) за долг в 33 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "ЭнергосбыТ Плюс".

Предприятие не оплатило потребление электроэнергии за семь месяцев прошлого года. В 2018 году завод продолжил использовать электроэнергию на производственные нужды без оплаты. Ежемесячно завод расходует 1,1 млн кВт*ч на сумму 4,2 млн руб.

"ЭнергосбыТ Плюс" потребовал от неплательщика полностью оплатить задолженность до 29 марта. В отношении неплательщика начата процедура банкротства, введено наблюдение.