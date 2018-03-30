В Екатеринбурге загорелся овощной склад

Сегодня утром в Екатеринбурге загорелся склад с овощами и фруктами, который находится на улице Комсомольская, 71а.

На место пожара выехали сотрудники полиции.

"Сообщение о возгорании поступило в отдел полиции № 1 утром в 7.35 от диспетчера пожарной охраны. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа под руководством ответственного от территориального отдела внутренних дел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Сейчас на территории объекта будут проводиться необходимые проверочные мероприятия.