В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу "лучшей" бутилированный воды

в этот день
30.03.18
09:59
В Екб.11:59
В Волоколамске - стихийный митинг. В городе будет поэтапно введён режим ЧС
СК: Три человека из 67 пропавших в кемеровском ТЦ найдены живыми
Дуров объяснил всемирный "обвал" Telegram отключением электричества
Главное
Медведева могут отправить в Совет Федерации

Тема дня
"Реваншисты от образования вступили в схватку с Васильевой" О новой редакции Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для средней школы, противостоянии бывшего и нынешнего министров образования РФ Андрея Фурсенко и Ольги Васильевой, а также о судьбе ЕГЭ и других реформ в интервью журналисту, соавтору проекта "Последний звонок" Константину Семину рассказал народный учитель Российской Федерации Сергей Рукшин. Накануне.RU публикует текст беседы.
28.03.2018
образование  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Стратегия экономики России – гниющая солома На заседание Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития пришел директор департамента Минэка Артем Шадрин. По его признанию, зарегистрировано около 57 тыс. (!) документов стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровня. Наши чиновники так и будут плодить бессмысленную гниющую солому?..
30.03.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Шевченко показал видео с безусым Грудининым
"У детей не было шансов. И у нас не будет": спасатель МЧС о трагедии в Кемерово
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 559



Новости
30.03.2018 08:17 Мск (10:17 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу "лучшей" бутилированный воды
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске рекламу "Люкс Воды" со сведениями "Потому что лучшая!" признали противоречащей требованиям рекламного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.
Читайте также:

Баннеры распространялись в Челябинске, Копейске, Коркино и Еманжелинске. Однако в рекламе отсутствовала обязательная информация о критерии, по которому осуществлялось сравнение, что вода "лучшая".

На недостоверность рекламы пожаловался челябинец.

В УФАС посчитали, что использование в рекламе слов в сравнительной степени без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение, означает возможность проведения такого сравнения по любому критерию. Рекламный лозунг "Потому что лучшая…Люкс Вода" может сформировать у потребителей впечатление, что рекламируемая питьевая вода обладает преимуществами перед продукцией конкурентов в целом.

Компании выдано предписание о прекращении дальнейшего распространения рекламе. Также нарушителю грозит административный штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Другие новости по темам: реклама, вода, УФАС,
30.03.2018 08:17 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:17 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу "лучшей" бутилированный воды
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+