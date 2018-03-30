В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу "лучшей" бутилированный воды

В Челябинске рекламу "Люкс Воды" со сведениями "Потому что лучшая!" признали противоречащей требованиям рекламного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Баннеры распространялись в Челябинске, Копейске, Коркино и Еманжелинске. Однако в рекламе отсутствовала обязательная информация о критерии, по которому осуществлялось сравнение, что вода "лучшая".

На недостоверность рекламы пожаловался челябинец.

В УФАС посчитали, что использование в рекламе слов в сравнительной степени без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение, означает возможность проведения такого сравнения по любому критерию. Рекламный лозунг "Потому что лучшая…Люкс Вода" может сформировать у потребителей впечатление, что рекламируемая питьевая вода обладает преимуществами перед продукцией конкурентов в целом.

Компании выдано предписание о прекращении дальнейшего распространения рекламе. Также нарушителю грозит административный штраф в размере до 500 тыс. рублей.