На Южном Урале в погребе гаража найдено тело 43-летней женщины

В Коркино в погребе гаража найдено тело женщины 1975 года рождения.

Находку обнаружили днем 29 марта на территории одного из частных домов на улице Троицкой, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В данный момент выясняются обстоятельства инцидента, а также характер смерти женщины.