Аграрии заявили о скором дефиците вагонов для перевозки зерна

Через год аграрии могут столкнуться с дефицитом зерновозов: в 2019–2020 гг. будет списана четверть парка вагонов. Как следует из протокола совещания у замглавы Росжелдора, в 2018 г. списать надо 722 зерновоза из 40,8 тыс. единиц, а в 2019–2020 гг. - уже 10,6 тыс. вагонов

По оценке РЖД, если к этому февралю дефицит зерновозов был 300 штук, то в 2019 г. он составит 1,2 тыс. вагонов, а в 2020-м — 6,2 тыс. штук.

Российский зерновой союз не раз обращался с просьбой к Правительству поправить приказ Минтранса, синхронизировав вывод парка с закупкой. По словам главы союза Аркадия Злочевского, ответ так и не был получен. В Минсельхозе полагают, что выбытие зерновозов не скажется негативно на вывозе зерна, так как мощности заводов в 5 тыс. вагонов в год позволят сохранить текущий уровень парка. Но в ведомстве отметили, что в ряде регионов (Курганская, Саратовская области) грузоотправители уже "сами закупают зерновозы", пишет "Коммерсант" В Минтрансе дефицита не ожидают.

Только Тихвинский завод делает в год 5 тыс. хопперов-зерновозов, указали в организации. В УВЗ подтверждают, что "заводы легко покроют потребность". В Правительстве отметили, что с начала года на сеть поступил 1181 вагон при списании 17 штук.