Минобороны опубликовало видео испытания ракеты "Сармат"

Минобороны России опубликовало видео испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Запуск осуществлялся на космодроме "Плесецк". "Данное испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты, - говорится в комментарии к видео. - Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР".

Напомним, до 2025 года в РВСН должны поступить более 40 ракет "Сармат". Они должны заменить ракетные комплексы Р-36М2 "Воевода", которые были приняты на вооружение еще в советский период.