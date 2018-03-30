Из России высылают двух сотрудников Генконсульства США в Екатеринбурге

Два сотрудника Генконсульства США в Екатеринбурге должны покинуть РФ до 5 апреля 2018 года. Они объявлены "persona non grata" за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, пишет МИД РФ в Telegram-канале.

Напомним, после того, как стало известно о намерении выслать 60 российских дипломатов, посольство РФ в США устроило в своем твиттере опрос, предложив в нем пользователям выбрать одно из американских Генконсульств в России, которое следовало бы закрыть в качестве ответной меры. В итоге закрыли Генконсульство в Санкт-Петербурге. Дипломаты покидают РФ.