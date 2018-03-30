Китай вывел на орбиту ещё два спутника системы "Бэйдоу": конкурент ГЛОНАСС начнёт работать по всему миру с 2020 г.

В Китае продолжают наращивать группировку спутников глобальной системы навигации "Бэйдоу" – аналога отечественного ГЛОНАСС и американского GPS. Как передаёт информагентство Infox, два спутника "Бэйдоу" вывела ракета-носитель "Чжанчэн-3В". К Концу этого года КНР планирует довести количество таких спутников до 18-ти, а к 2020 г. – до 30-ти.

С этого года система "Бэйдоу" начнёт предоставлять навигационные услуги странам вдоль "Пояса и пути", а с 2020 г. – по всему миру.

Накануне.RU сообщало, что в КНР начались испытания этой системы в гражданской авиации. Кроме того, ещё в 2014 г. Дмитрий Рогозин рассказал о перспективах сотрудничества между китайской и российской навигационными системами.