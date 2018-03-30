В Нижнем Тагиле горел вуз: эвакуировано более 70 человек

В Нижнем Тагиле более 70 человек эвакуировали из-за пожара. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, горело одно из помещений на первом этаже 4-этажного здания высшего учебного заведения на улице Красногвардейской.

Площадь пожара составила 20 кв.м. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание, организовать эвакуацию людей и сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России. До прибытия специалистов сотрудниками учебного учреждения были эвакуированы 72 человека, в том числе 58 студентов. Пострадавших в результате пожара нет, отметили в ведомстве.

"Для координации действий сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения. Пожарно-спасательные подразделения в течение 22-х минут ликвидировали возгорание. Всего в тушении были задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава. Работало три звена газодымозащитной службы", - сообщили в МЧС.

Причину сейчас устанавливают пожарные дознаватели.