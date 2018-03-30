Вадим Шувалов призвал сургутян отказаться от бойкота торговых центров

Глава Сургута Вадим Шувалов призвал жителей города отказаться от бойкота торговых центров 31 марта. По мнению мэра, сургутянам, напротив, следует прийти в ТЦ и ознакомиться с планами эвакуации на этажах, передает корреспондент Накануне.RU.

"Друзья, до меня дошли сведения, что 31 марта планируется бойкот торговых центров города и учебная эвакуация. Зачем? Наоборот, сходите в ТЦ и посмотрите планы эвакуации, которые расположены на каждом этаже. Что касается проверок, то они проходят несколько раз в год совместно с представителями Госпожнадзора и других контролирующих органов. Также проводятся учебные эвакуации. Но после трагедии в Кемерове в городских ТЦ пройдут дополнительные проверки и учения. Так что, возвращаясь к началу, будете в городских торговых центрах, посмотрите планы эвакуации, чтобы быть готовыми, если объявят учебную или, не дай Бог, реальную тревогу", - обратился к горожанам мэр на своей странице в социальной сети.

Кроме того, Вадим Шувалов напомнил сургутянам о правилах пожарной безопасности в местах массового скопления людей: во время пожара нельзя пользоваться лифтом, органы дыхания необходимо защитить влажной тканью, нельзя подниматься на более высокие этажи или пытаться спрятаться в отдаленных помещениях. Также важно не паниковать.

Напомним, после трагедии в Кемерово, где погибли десятки людей, по всей стране появились призывы бойкотировать 31 марта ТЦ. Этой акцией люди хотят напомнить владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни.