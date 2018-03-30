В Кемерове следователи допрашивают чиновников по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Следователи начали допрашивать чиновников по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, в том числе и представителей органов местной исполнительной власти, разрешивших ввод здания в эксплуатацию", - сказала Петренко, чьи слова приводятся в видеоролике в официальном Youtube-канале Следственного комитета.

Следственные действия проводятся в администрации Кемерово, сообщил утром в пятницу телеканал "Россия 24".

По уголовному делу о гибели людей при пожаре в кемеровском торговом центре задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова.

Ранее по ходатайству следствия были арестованы генеральный директор компании-собственника Надежда Судденок, технический директор ТЦ Георгий Соболев, инженер-конструктор противопожарной системы Игорь Полозиненко, ее монтажник Александр Никитин, а также охранник Сергей Антюшин, отключивший систему оповещения после начала пожара.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

Уголовное дело было возбуждено по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст 109, 219 и 238 УК РФ соответственно). Расследование находится на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.