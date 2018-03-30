В Екатеринбурге директор и главный бухгалтер компании пойдут под суд за кражу 15 миллионов

Два сотрудника предприятия ПАО "Телевизионная сеть" – гендиректор и главный бухгалтер пойдут под суд за кражу более 15 млн рублей у предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, идея принадлежала гендиректору. Он проводил финансово-хозяйственные операции между ПАО "Телевизионная сеть" и другими юридическими лицами под видом компенсации на приобретение товаров. Потом он привлек к этому делу и главного бухгалтера предприятия.

Так, обвиняемый заключил фиктивный договор оказания услуг с индивидуальным предпринимателем, сообщив последнему, что на самом деле между ними будет заключен договор займа, но, по некоторым причинам операцию надо оформить через договор оказания услуг. При этом он знал, что услуги выполнены не будут. После чего он взял более 500 тыс. рублей из средств предприятия.

В период с декабря 2011 года по январь 2016 года злоумышленники похитили свыше 15,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.