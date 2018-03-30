Ямальское отделение ЛДПР возглавил Денис Садовников

Высший Совет ЛДПР определился с кандидатурой исполняющего обязанности координатора Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР. Им стал депутат Тюменской областной Думы, заместитель регионального координатора по идеологической работе Денис Садовников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения.

Денис Садовников в 2015 г., будучи депутатом думы Муравленко, наряду с другими кандидатами был предложен президентом России в качестве кандидата в губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Денис Садовников намерен усилить работу местных отделений ЛДПР, нацелен на увеличение представительства ЛДПР в представительных органах власти на территории всех муниципалитетов Ямала", - отмечают в отделении.

Напомним, бывший глава отделения Александр Голубенко ушел в отставку после выборов президента РФ.