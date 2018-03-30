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Экс-проректор Тюменского индустриального университета получил шесть лет за растрату десятков миллионов
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Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: blog-poleznostei.ru

Бывший проректор Тюменского индустриального университета Александр Ошибков и его подельник, заместитель гендиректора компании "М-ГРУПП" Алексей Федоров, наказаны за мошенничество и злоупотребление полномочиями, передает корреспондент Накануне.RU.
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Ошибков получил шесть лет колонии общего режима, Федоров – четыре года условно с таким же испытательным сроком. Приговор в силу не вступил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, Ошибкову вменяют то, что он в июле 2015 г. только на бумаге трудоустроил в экспериментальный завод буровой техники – структурное подразделение университета – двух сотрудниц и подругу жены. После одна из тех сотрудниц каждый месяц составляла фиктивные бумаги на выплаты "стимулирующих" "мертвым душам", а также директору завода. С июля 2015 по июнь 2016 г. университет пострадал на 2 млн руб.

В апреле 2016 г. Ошибков решил нажиться на том, что "Нефтегазпроект", единственным учредителем которого являлся университет, выполнял проектные работы для нефтяной компании. Он от имени вуза заключил аналогичное соглашение с "М-ГРУПП", которое подписал заместитель гендиректора Феодоров. При этом "М-ГРУПП" фактически работ по договору не выполнял. В апреле – октябре прошлого года по договору заплачено 10 млн руб. Ошибков оставил себе 9 млн руб., Феодоров – 1 млн руб.

Ректор Тюменского индустриального института Олег Новоселов и проректор по стратегическому развитию ТИУ Александр Ошибков(2017)|Фото: tyuiu.ru

Экс-ректор ТИУ Олег Новоселов и экс-проректор Александр Ошибков

Ошибков с 2014 г. возглавлял "Тюменскую буровую компанию". У нее были многомиллионные долги, в том числе и перед "Нефтегазпроектом". Глава компании решил похитить деньги под видом продажи учебному заведению принадлежавшего буровой компании комплекса МБК-160. К преступлению он привлек знакомого, москвича Егора Орлова, которого в марте 2016 г. назначил на должность начальника коммерческого управления университета, а в апреле – гендиректором "Тюменской буровой компании".

Проректор организовал проведение аукциона. К "торгам" привлекли московскую фирму, которая якобы владела буровой установкой. Она в августе прошлого года стала единственным участником и победителем аукциона. Ей вуз дал 169 млн руб., которые, по версии следствия, похитили Ошибков и Орлов. 102 млн руб. в сентябре 2016 г. ушли на погашение долга. При этом сам буровой мобильный комплекс так и остался в фактическом владении Тюменской буровой компании. После преступники в сентябре-октябре прошлого года забрали 100 млн руб. обратно в компанию под видом договора займа. Ошибков и Феодоров полностью признали вину в инкриминируемых им деяниях. Тюменский индустриальный университет заявил иск на сумму более 181 млн руб.

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30.03.2018 08:07 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
10:07 Екб


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