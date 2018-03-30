По делу о гибели людей в "Зимней вишне" задержана гендиректор компании-собственника ТЦ

По уголовному делу о гибели людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы.

"В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", - отметила Светлана Петренко.

По ее данным, следователями уже проведен обыск в жилище Богдановой. В самое ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Напомним, ранее в МЧС заявили, что все эвакуационные выходы в сгоревшем торговом центре были закрыты.