RT перестанет вещать в Вашингтоне

Около десятка иностранных телеканалов, включая Russia Today (RT), станут недоступными для жителей столицы США.

Как сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg, это связано с прекращением вещания WNVT и WNVC, распространителей сигналов этих телеканалов.

По словам основателя MHZ Network (компании, предоставляющей контент RT, DW, France 24 и других зарубежных телекомпаний, — прим.) Фредерика Томаса, происходящее связано не столько с тем, что RT признан иностранным агентом на территории США, сколько с частотным аукционом. Он добавил, что не нашёл способа, как сохранить телевещание контента MHZ, и что компания рассматривает другие способы дистрибуции, включая стриминговые сервисы.

Отмечается, что канал перестанет быть доступным также по кабельному телевидению.



По словам заместителя главного редактора RT Анна Белкина, телеканал продолжит работу с дистрибьюторами как в Вашингтоне, так и за его пределами, но статус иноагента осложняет такое взаимодействие.



В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян напрямую связала происходящее с данным статусом.

"Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах", — передаёт её слова РБК.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Russia Today был официально включён в в список иностранных агентов Министерством юстиции США в ноябре прошлого года. В связи с этим журналисты телеканала лишились аккредитации в конгрессе США.

В ответ на меру американского Минюста депутаты Госдумы РФ единогласно приняли в третьем чтении федеральный закон о регистрации иностранных СМИ в качестве иноагентов.