Трамп предрёк победу США в потенциальной гонке вооружений

США выиграют гонку вооружений с Россией, если страны её начнут, заявил американский президент Дональд Трамп.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал NBC News, такое заявление было сделано во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, разговор лидеров двух стран состоялся 20 марта, когда спустя сутки после окончательного подсчёта голосов российских избирателей на выборах президента России Трамп позвонил Путину и поздравил его с победой.

"Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю", — сказал глава Белого дома.

По словам одного американского чиновника, представленные Путиным в начале месяца новые системы российского вооружения "действительно вывели президента [США] из себя".

Состоится ли личная встреча американского и российского лидера — пока не известно, так как, по словам советников Трампа по нацбезопасности, он "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность".

Напомним, 1 марта Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Президент рассказал об испытаниях новой суперракеты. Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.