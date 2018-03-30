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Новости
30.03.2018 04:50 Мск (06:50 Екб)
общество | Центральный ФО
В Волоколамске будет поэтапно введён режим ЧС
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митинг в Волоколамске против свалки в Ядрово (2018) | Фото: youtube.com/Volok Video

Власти Волоколамска объявили о введении в городе режима ЧС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера состоялся стихийный митинг, в ходе которого сотни волоколамцев пришли к зданию городской администрации и потребовали от от властей немедленных решений по свалке "Ядрово". В свою очередь, и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев обещал дать ответ ответить жителям города в 20:00 Мск.

волоколамск, митинг, ядрово, подмосковье, мусорные свалки(2018)|Фото:govoritmoskva.ru

Как сообщает РБК, через некоторое время после начала митинга Вихарев вышел к собравшимся, вместе с ним был мэр города Пётр Лазарев.

"Мы начинаем процедуру ввода ЧС, — заявил и.о. главы района. — Сейчас мы ввели режим повышенной готовности. Завтра начинаем ввод ЧС".

По его словам, решение будет отправлено на комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС Московской области, а затем начнётся процедура ввода.

В свою очередь, Лазарев заявил, что жителям будут выданы индивидуальные средства защиты.

"Этот вопрос будет решён положительно, — сказал он. — В школах решается вопрос установки приборов, которые убивают в воздухе вот эти все штуки, — ультрафиолетовые лампы".

Кроме того, градоначальник предложил в первую очередь направить по путёвкам в лагеря отдыха матерей с грудными детьми.

"По поводу закрытия [полигона "Ядрово"] — это однозначно. Точно такого же мнения вместе с вами", — добавил Лазарев.

Позже, по информации РБК, состоялось заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Волоколамского района, в ходе которого властями было объявлено решение о поэтапном введении ЧС.

"Введён режим повышенной готовности, — сообщил Вихарев. — Завтра заседание областной комиссии. Мы будем запрашивать силы и средства на областном уровне. В том числе и финансовые, чтобы быстрее реагировать и помогать людям".

При этом он также подчеркнул, что ситуация с мусорным полигоном "зашла слишком далеко".

"Местная власть и, конечно, сам полигон создал эту проблему — не выполнялись элементарные требования экологической безопасности, не соблюдались технологии", — сказал чиновник.

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30.03.2018 04:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
06:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.03.2018 21:18 Мск
Стихийный митинг в Волоколамске. Жители кричат мэру: "Выходи!"








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В Волоколамске будет поэтапно введён режим ЧС
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