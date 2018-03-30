"Ну вот и все, я больше не буду прежним..." Максим Фадеев написал песню в память о погибших в пожаре в Кемерово

Известный продюсер Максим Фадеев написал песню "Ангелы", которую посвятил погибшим в страшном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
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Музыкант уточнил, что песня доступна бесплатно во всех официальных аккаунтах в соцсетях продюсера.
"Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память. 25.03.2018", - написал Фадеев в комментариях на своем официальном канале на Youtube.
Как ранее сообщало Накануне.RU, 25 марта в пожаре в "Зимней вишне" погибло 64 человека, 41 из них - дети.