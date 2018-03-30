"Ну вот и все, я больше не буду прежним..." Максим Фадеев написал песню в память о погибших в пожаре в Кемерово

30.03.2018 00:50 Мск | Москва | Михаил Белокрылов

02:50 Екб





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"Ну вот и все, я больше не буду прежним..." Максим Фадеев написал песню в память о погибших в пожаре в Кемерово