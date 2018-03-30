В британском Солсбери Юлия Скрипаль пошла на поправку - она пришла в сознание

Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание, сейчас она может говорить, об этом сообщает ТАСС.

Ее состояние больше не оценивается как критическое.

"Пациентка будет и дальше получать необходимую помощь в круглосуточном режиме", - отметили в клинике.

Как ранее сообщало Накануне.RU, отравление Юлии и Сергея Скрипалей произошло 4 марта в центре города Солсбери. По утверждению британского правительства, к отравлению причастна Россия. Против Скрипалей, заявляют британцы, применили химическое оружие класса "Новичок", которое разрабатывали в Советском Союзе. Россия отвергает эти обвинения.