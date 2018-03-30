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Медведева могут отправить в Совет Федерации

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"Реваншисты от образования вступили в схватку с Васильевой" О новой редакции Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для средней школы, противостоянии бывшего и нынешнего министров образования РФ Андрея Фурсенко и Ольги Васильевой, а также о судьбе ЕГЭ и других реформ в интервью журналисту, соавтору проекта "Последний звонок" Константину Семину рассказал народный учитель Российской Федерации Сергей Рукшин. Накануне.RU публикует текст беседы.
28.03.2018
образование  |  комментариев: 1
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Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Медведева могут отправить в Совет Федерации До сих пор мало кто сомневался, что Медведев сохранит полномочия и на новый срок Путина. Однако трагедия в Кемерово нанесла по Медведеву новый аппаратный удар – глава МЧС без обиняков объявил президенту, что причиной всему стали "налоговые каникулы" (в том числе каникулы от проверок), то есть ситуация такова, что правая рука не знает, что делает левая.
29.03.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
29.03.2018 22:24 Мск (00:24 Екб)
общество | За рубежом
В британском Солсбери Юлия Скрипаль пошла на поправку - она пришла в сознание
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коллаж, Великобритания, Сергей Скрипаль, смерть, спецсредство Новичок, давление (2018) | Фото: Накануне.RU

Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание, сейчас она может говорить, об этом сообщает ТАСС.
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Ее состояние больше не оценивается как критическое.

"Пациентка будет и дальше получать необходимую помощь в круглосуточном режиме", - отметили в клинике.

Как ранее сообщало Накануне.RU, отравление Юлии и Сергея Скрипалей произошло 4 марта в центре города Солсбери. По утверждению британского правительства, к отравлению причастна Россия. Против Скрипалей, заявляют британцы, применили химическое оружие класса "Новичок", которое разрабатывали в Советском Союзе. Россия отвергает эти обвинения.

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29.03.2018 22:24 Мск | Великобритания | Михаил Белокрылов
00:24 Екб


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В британском Солсбери Юлия Скрипаль пошла на поправку - она пришла в сознание
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