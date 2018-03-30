В Дагестане осудили члена банды Басаева и Хаттаба Рустама Исмаилова - его признали виновным в бандитизме.

В середине июля 1999 года житель Ставропольского края Исмаилов добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В августе 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 тыс. человек, совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в том числе Исмаиловым, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам, по независящим от участников банды обстоятельствам не пострадали 5 военнослужащих.

Приговором суда Исмаилову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы и штрафа.